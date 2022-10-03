Gazsız kalan Avrupa bu tablolarla ısınacak

Sivas'ın Şarkışla İlçesi Polatpaşa köyünde yaşayan Köksal Çetin, mermer taşlarından yaptığı ısıtıcı tablolarla dikkat çekiyor. Çetin, 30 sene Almanya'da inşaat ve ısıtma sektöründe çalışmasının ardından köyüne dönerek evinin bir kısmını atölyeye çevirdi. Bu atölyede mermer kullanarak sıcaklık yayan tablolar yapmaya başladı. Çetin, elektrikli ısıtıcı yerleştirdiği mermerlerin yüzeyini yine renkli mermer parçaları ile sanat eserine dönüştürmeyi başardı.

Mermer parçaları ile işlenmiş motifler taşıyan tablolar 40 derece ısı yayıyor. Elektrik rezidansı ile ısınan mermer uzun süre ısıyı muhafaza ettiği için hem ısıdan hem de elektrik sarfiyatından tasarruf sağlıyor. Yüzde 50'ye yakın tasarruf sağladığı ileri sürülen tablolar özellikle Rusya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle önümüzdeki kış mevsimini doğalgaz olmadan geçirmesi beklenen Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor.

Volkan Kaplan - Mustafa Kurtulan

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