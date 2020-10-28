Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri

Gazze kentinde Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini kınamak için gösteri düzenlendi.

Filistinli Mühendisler Sendikası öncülüğünde düzenlenen gösteride İslam karşıtı ifadeler kınandı. Gösteriye katılanlar, "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir", "Hakaret bir ifade özgürlüğü alamaz” yazılı Arapça ve İngilizce pankartları taşıdı. Göstericiler, maskelerini takarak barışçıl bir gösteri yoluyla mesajını aktarmak istedi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Mühendisler Sendika Başkanı Naji Sarhan, “Bu dönemde barış, dinler arasında hoşgörü ve kültürü diyaloguna ihtiyaç varken Fransız yetkililerden böyle açıklamalar geldi. Bunu hiç beklemiyorduk. Siyahilere yönelik ayrımcılık olursa ırkçılık deniliyor, Yahudilere ayrımcılık olursa antisemitizm deniliyor, Hristiyanlığa yapılan hakarete terörizm deniliyor, İslam'a yönelik olursa fikir özgürlüğü olarak adlandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Muhammed Rabah

