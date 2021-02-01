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Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır kapısı 4 günlüğüne açıldı

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır kapısı 4 günlüğüne açıldı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır kapısı 4 günlüğüne açıldı

Filistin'in Gazze Şeridi'nde bulunan ve Mısır’la tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır kapısı 4 günlüğüne açıldı - Tıkla İzle

Mısırlı yetkililer, korona virüs nedeniyle 27 Kasım 2020 tarihinde kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı, Filistinlilerin hem Mısır'a hem işgal altındaki Gazze Şeridi'ne geçmesi için 4 günlüğüne açtı.

Geçiş yapmak isteyenler, kapının açılma kararını almasının ardından sınır kapısında toplandı.

Yerel kaynaklara göre, geçişler korona virüs önlemleri altında yapılıyor. Her iki yönde geçiş yapmak isteyen vatandaşlardan negatif PCR testi isteniyor.

Geçiş yapanlar şüpheli vaka tespit edilmesi durumunda, Refah Sınır Kapısı'nda kurulan karantina merkezinde gözetim altında alınacak.

Muhammed Rabah
 

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