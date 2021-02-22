İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazze Şeridi'nde Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Gazze Şeridi'nde Covid-19'a karşı aşılamalar başladı
Gazze Şeridi'nde Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

İsrail’in işgali altındaki Gazze Şeridi’nde korona virüse karşı aşılama başladı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri Gazze Şeridi'ne aşıların ulaşmasına izin vermemiş ancak, daha sonra Gazze Şeridi'ne geçişine izin verilmeyen 2 bin doz korona virüse karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, Ramallah'tan Gazze Şeridi'ne ulaştırılmıştı. Aşıların gelmesiyle Gazze Şeridi'nde korona virüse karşı aşılama kampanyası bugün başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı girişimleriyle başlanan aşı kampanyasında sağlık personeli, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara öncelik verildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Önleyici Tıp Müdürü Magdy Dahir, ilk korona aşıları yapılırken "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerine göre 18 yaşın üzerindeki herkesin aşı olması gerekiyor. Bu nedenle Gazze Şeridi'ndeki 1.2 milyon kişinin aşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Dahir, ilerleyen günlerde daha fazla aşı dozunun Gazze Şeridi'ne ulaşacağını da aktardı.

Muhammed Rabah

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.