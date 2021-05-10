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Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs'e roket atışı

Gazze Şeridi'nden Kudüs’e 6 roket atıldığı bildirilirken, kentin birçok noktasında siren sesleri yükseldi.

Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dün Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden zorla tahliye edilmesine ilişkin duruşmayı ertelemesinin ardından bugün İsrailli yerleşimciler mahalleye akın ederek Filistinlilere saldırdı. Filistinlilerin İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşılık vermesi ile arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli yaralanırken, bazıları ise gözaltına alındı. Yaralı ve gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, bazı yaralılara olay yerinde Filistinli aileler tarafından müdahale edildi.

Muhammed Rabah
 

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