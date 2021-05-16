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Gazze'de 40 cadde ve kavşak hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi

Gazze'de 40 cadde ve kavşak hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi
Gazze'de 40 cadde ve kavşak hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi

Gazze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları nedeni ile toplam 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Gazze’de 40 cadde ve kavşak hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları tüm şiddeti ile devam ederken, şehrin birçok noktası harabeye döndü. Gazze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle toplam 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiği aktarılarak, saldırıların özellikle önemli cadde ve kavşakların hedef alındığı belirtildi.

Belediye, İsrail savaş uçaklarının hastanelere ve üniversitelere erişim sağlayan yolları da hedef aldığını ifade ederken, saldırıların şehrin temiz su, kanalizasyon ve aydınlatma altyapısına zarar verdiğine dikkat çekti.

İsrail'in cadde ve kavşakları hedef alması kentteki insani durumu daha da kötüleştirirken, acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde aksamaya neden oldu.

Muhammed Rabah
 

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