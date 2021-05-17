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Gazze'de 7 saatin ardından 6 yaşındaki Filistinli kız enkazdan çıkarıldı

Gazze'de 7 saatin ardından 6 yaşındaki Filistinli kız enkazdan çıkarıldı
Gazze'de 7 saatin ardından 6 yaşındaki Filistinli kız enkazdan çıkarıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Gazze’de 7 saatin ardından 6 yaşındaki Filistinli kız enkazdan çıkarıldı - Tıkla İzle

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Dün düzenlenen hava saldırılarında evleri bombalanan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, sivil savunma ekipleri tarafından 7 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail saldırıları sırasında başka bir küçük kızın ise dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.

Muhammed Rabah
 

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