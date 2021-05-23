Gazze'de ateşkes sonrası çocuklar eğlence için meydanlara koştu

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından durmuştu. Gazze'de yaşayanlar normal hayata dönmeye çalışırken, çocuklar da savaş korkusunu üzerlerinden atmaya çalışıyor. Gazze kenti Al-Rimal mahallesindeki meydanda toplanan çocuklar, akülü araçlarla ve trambolinde oyunlar oynadı.

Öte yandan, bölgede savaş sonrası yıkılan binaların molozlarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı enkaz altında kalan sivillerin olabileceği gerekçesiyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, Gazze'de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 243, yaralı sayısının ise bin 910 olduğunu açıklamıştı.

Muhammed Rabah

