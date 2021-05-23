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Gazze'de ateşkesin ardından sokaklar temizleniyor

Gazze'de ateşkesin ardından sokaklar temizleniyor
Gazze'de ateşkesin ardından sokaklar temizleniyor

Gazze Belediyesi, Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından sokakları temizlemek için çalışma başlattı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından hayatı normalleştirme çalışmaları başladı. Gazze Belediyesi, saldırılar sonucu yıkılan yapıların molozlarını kaldırmak için gönüllülerin de katılımıyla çalışma başlattı. Gazze Şeridi'nin farklı mahallelerde yüzlerce gönüllü, belediye ekipleri ile birlikte yoğun bir şekilde sokakları temizlemek için çalışıyor. Gazze Belediye Başkanı Yahya El-Sarraj, “Bu girişim, Gazze halkının enkazın altından kalkıp, yeniden hayata başlayabileceğini kanıtlıyor. toplumun farklı grup ve kurumlarından yaklaşık 700 kişi çalışmalara katıldı” ifadelerini kullandı.

Muhammed Rabah

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