Gazze'de cuma namazı 16 ay sonra ilk kez sosyal mesafesiz kılındı

Filistin'in batısında bulunan Gazze Şeridi'ndeki camilerde bugün sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı. Filistin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dün akşam yaptığı açıklamayla maske ve şahsi seccade şartı ile sosyal mesafesiz namaz kılınabileceği duyuruldu. Yayınlanan açıklamanın ardından camileri dolduran Filistinliler, 16 ay sonra Gazze Şeridi'ndeki camilerde sosyal mesafesiz ilk cuma namazını kıldı. Gazze Şeridi'nde kılınan sosyal mesafesiz ilk cuma namazı vesilesiyle yapılan vaazlarda vaizler aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Muhammed Rabah