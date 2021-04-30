Gazze'de genel seçimlerin ertelemesine karşı protesto

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta genel ve 31 Temmuz'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin ertelendiğini açıklamıştı. İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde halk sokaklara dökülerek seçimlerin ertelemesini protesto etti. Filistin bayrağı ile sokaklara dökülen Filistinliler, “Seçim istiyoruz", "Seçimin ertelemesine hayır" sloganları attı. Filistinliler, İsrail'in Kudüs'te oy kullanılmamasını garanti edememesi nedeniyle seçimlerin ertelenmemesi gerektiğini savundu. Eylemcilerin, seçimlerin ertelenmesinin İsrail'in Kudüs'teki işgalinin de kabul edildiği anlamına geldiğini savunduğu gösteriye İslami Direniş Hareketi'nin (HAMAS) bazı yetkilileri de katıldı.

Filistin seçimlerini ertelemesini reddeden HAMAS Lideri Abdul Rahman Al-Jamal, "Seçim, Filistinlilerin en temel hakkıdır. Seçimin ertelenmesini veya iptalini kabul etmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde çıkardığı kararname ile ülkede 14 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta genel seçimlerin, 31 Temmuz'da ise devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu.

Muhammed Rabah