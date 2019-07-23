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Gazze'de kanalizasyon suları Akdeniz'i kirletti

Gazze'de kanalizasyon suları Akdeniz'i kirletti
Gazze'de kanalizasyon suları Akdeniz'i kirletti

Filistin’in Gazze Şeridi’nde kanalizasyon suları yüzünden insanlar denize giremez hale geldi.

İsrail'in işgali altına bulunan Gazze Şeridi'nde Akdeniz'e boşalan kanalizasyon suları, Gazze halkını yüzmekten mahrum bıraktı. 

2 milyon nüfusu olan Gazze Şeridi'nde aşırı sıcaklık nedeniyle insanlar denize girerek serinlemeye çalışıyor ancak kanalizasyon sularının denizi kirletmesi sonucu Gazze halkı denize giremiyor. Gazze Şeridi'nde 2006 yılından bu yana devam eden elektrik kesintisi nedeniyle kirli suyun yüzde 70'i doğrudan Akdeniz'e gidiyor. Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, deniz kirliliği nedeniyle bakteri, parazit ve virüslerin yayılmasına karşı insanlar uyarıldı. 

Gazze Şeridi'nin Nuseyrat beldesinde kafe sahibi Ahmed En Nuuveri, ”Bu yıl çok kötü, denizin kirli olmasından ve kötü kokmasından insanlar gelmez oldu. Onlar sadece temiz olan yerleri arıyor. Yaz mevsiminde turist sayısının artması gerekirken denizdeki kirlilikten dolayı Gazze'de ekonomik sorunlar bekleniyor" dedi. Gazze Şeridi'nde yaşayan Yaser El Advi de denizin yüzmeye uygun olmadığını söyleyerek, “Kanalizasyon suları balıklara ve turizme zarar verir” dedi. 

İsrail'de bulunan Ben-Gurion Üniversitesindeki araştırmacılar hazırladıkları bir raporda, Gazze Şeridi'ndeki suyun, kanalizasyonun ve elektrik altyapısının çökmesi, İsrail'deki yeraltı suyu, deniz suyu, plajlar ve tuzdan arındırma tesisleri için önemli bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarı yaptı. 

Muhammed Rabah 

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