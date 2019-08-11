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Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu

Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu

Filistin’in Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli bayramı namazı kıldı.

Gazze'de binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etmek için Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı doldurdu.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi, Gazze'de de binlerce müslüman Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.
Gazze Şeridi'nde düzenlenen Kurban Bayramı namazını kılanlar arasında Direniş liderleri de vardı.

Kurban Bayramı hutbesinde Cihat Hareketi yöneticisi Halit Elbetş, ”İsrail'e karşı mücadelemizi sürdürmek ve ABD'nin “Yüz Yıllık Anlaşması” planını bozmak için duruşumuzu sağlam tutmalıyız” ifadelerini kullandı.
Elbetş, İsrail polisi ve Fanatik Yahudiler tarafından yapılan baskınların ABD Başkanı Donald Trump'in planladığı “Yüz Yıllık Anlaşması” planından bir parça olduğunu vurguladı.

Elbetş, Kudüs tehlikede olduğunu belirterek,” İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği nerede?“ diye sordu.

Muhammed Rabah


 

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