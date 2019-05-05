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Gazze'de ölü sayısı 6'ya yükseldi

Gazze'de ölü sayısı 6'ya yükseldi
Gazze'de ölü sayısı 6'ya yükseldi

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını sürdürürken, Gazzeliler de karşı saldırıya devam ediyor. Saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Gazze'de ölü sayısı 6'ya yükseldi - Tıkla İzle

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye karşı hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin sağlık bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir Filistinlinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye devam ettiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırısına füzelerle cevap verilmesiyle, Gazze halkı direnişi kutlamaya başladı. Birçok füze İsrail'in füze kalkanını delerken, bazı füzelerin de İsrail tarafından havada vurularak engellendiği gözlendi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan olmayan saldırıda ev tamamen yıkılırken, çevredeki birçok bina zarar gördü.

Öte yandan İsrail'in pek çok bölgesinde kırmızı alarm verilerek yerleşimciler sığınaklara yönlendirildi.

İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye başlattığı hava saldırlarında şimdiye kadar 5 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişiden fazla yaralandı.  

Hamad Alnajjar-Muhammed Rabah

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