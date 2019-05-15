Gazze'deki Nakbe gösterilerinde 65 kişi yaralandı

İsrail'in kuruluşunun 77'inci yıl dönümü, Gazze'de de protesto edildi. Filistinlilerce Nekbe (Felaket) Günü ilan edilen günde binlerce Gazzeli sınırda protesto düzenledi. İsrail Devleti'nin kurulmasıyla evlerinden ve topraklarından olan ve yıllardır Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, evlerine geri dönebilmek için İsrail'in ördüğü duvarın önünde toplandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Gazze Şeridi'nde protestolara katılan 65 Filistinlinin yaralandığını söyledi. Sözcü El Kudra, yaralılar arasında 22 çocuk ve 5 kadın ve 3 sağlık görevlisi olduğunu sözlerine ekledi.

Filistinliler 30 Mart 2018'den bu yana, İsrail'i Gazze'den ayıran duvarın önünde toplanıyor ve İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 12 yıldır uyguladığı ablukaya son vermesi için gösteriler düzenliyor. Filistin Sağlık Bakanlığına göre, gösterilere katılan 305 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 335 kişi de yaralandı.