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Gazze'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi

Gazze'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi
Gazze'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi

Gazze Şeridi’nde gaz tüplerinin patlaması sonucu ölü sayısı 9’a yükselirken, yaralı sayısının 53’ün olduğu açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki el-Nuseirat kavşağında meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 9'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 53'ün olduğu belirtildi. Açıklamada, hastanelere kaldırılan yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlama sonrası çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangın nedeniyle 20'den fazla dükkan ve 8'den fazla aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Hamad Alnajjar

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