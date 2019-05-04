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Gazze'den İsrail'e en az 100 füze atıldı

Gazze'den İsrail'e en az 100 füze atıldı
Gazze'den İsrail'e en az 100 füze atıldı

İsrail'in dün Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık olarak Filistinli grupların bu sabah İsrail'in güneyine en az 100 füze attığı belirtildi.

Filistinli gruplar İsrail'in güneyine en az 100 füze attı. Atılan füzelerin ardından İsrail'in güneyindeki birçok bölgede siren sesleri duyuldu. Füzeler nedeniyle yaralanan olup olmadığına ilişkin İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı. İsrail ordusu Gazze'den atılan füzelerin ardından Gazze'ye saldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dün İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında ve açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken, 50 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail'in saldırıları devam ediyor  

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah

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