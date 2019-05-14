Gazzelilerin, Eurovision'u molozlar arasında

Filistinli müzisyenler, İsrail'in 6 Mayıs'ta bombaladığı Gazze'deki Ebu Kamer binasının molozları arasında konser düzenledi. Etkinliği düzenleyen Kamil Musallim, konserin iki mesajı olduğunu söyledi. Musallim, ilk mesajın Eurovision yarışmasına katılanlara olduğunu ifade ederek, ev sahibi İsrail'in şarkı söyleyip dans ettiği ve aynı zamanda Filistinlileri bombaladığını hatırlattı. İkinci mesajı ise Filistinlilere gönderen Musallim, Gazze'nin şarkı söyleterek ve barışa inanarak İsrail bombardımanına karşı direndiğini kaydetti.

Konsere, İsrail ordusu tarafından geçen yıl öldürülen sıhhiyeci Rezan Neccar'ın annesi Sabrin Neccar da katılarak, bir konuşma yaptı. Anne Neccar, Avrupa Birliği ve ABD'ye seslenerek, bu tür etkinliklerin İsrail'de yapılarak, işlenen savaş suçlarını örtmesine katkıda bulunmamasını istedi.

Anne Neccar ayrıca, İsrail'in sivillere yönelik saldırganlığını da kınayarak, uluslararası toplumun ivedilikle İsrail'in, uluslararası kanunlar ve anlaşmalar tarafından korunan, sivil binaları hedef almasını durdurmalarını istedi.

İsrail'in Mayıs ayının ilk haftasında düzenlediği 3 günlük bombardımanda Gazze'de 700'den fazla apartman zarar görmüş bunların 130'u tamamen yıkılmıştı. Bombardımanda da 27 kişi hayatını kaybederken 154 kişi de yaralanmıştı.

Muhammed Rabah



