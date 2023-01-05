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Gbamin: 'İyi performans gösterdik'

Gbamin: 'İyi performans gösterdik'
Gbamin: 'İyi performans gösterdik'

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Gbamin, iyi bir performans sonrası haklı galibiyet aldıklarını belirterek, başlangıçtan sonuna kadar iyi oynadıklarını söyledi.

Gbamin: 'İyi performans gösterdik' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Gbamin, iyi bir performans ortaya koyduklarını ifade ederek, "Maçta iyi oynadım ve kendimi iyi hissettim. Nerede oynarsam fark etmez. Maksimum vermeye çalışıyorum. Genel itibarıyla iyi oynadığımızı ve iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Gol atmamızla bütün avantajı da ele geçirdik. Ondan sonraki bütün aksiyonlarda bizim avantajımıza ilerledi zaten. Sonra da ikinci ve üçüncü gol geldi" şeklinde konuştu.

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