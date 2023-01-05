Gbamin: 'İyi performans gösterdik'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Gbamin, iyi bir performans ortaya koyduklarını ifade ederek, "Maçta iyi oynadım ve kendimi iyi hissettim. Nerede oynarsam fark etmez. Maksimum vermeye çalışıyorum. Genel itibarıyla iyi oynadığımızı ve iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Gol atmamızla bütün avantajı da ele geçirdik. Ondan sonraki bütün aksiyonlarda bizim avantajımıza ilerledi zaten. Sonra da ikinci ve üçüncü gol geldi" şeklinde konuştu.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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