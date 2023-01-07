GBT kontrolünde dili sürçen sürücünün uyuşturucu kullandığı tespit edildi

Manavgat-Konya D 695 Karayolunda, Konya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 42 AKT 639 plakalı otomobil, Hacıobası Mahallesi'nde bulunan kontrol ve uygulama noktasında durduruldu. Görevli jandarma ve polislerin şüphesi üzerine GBT kontrolü için araçtan indirilen araç sürücüsü ve araçta bulunan 3 yolcunun ayakta durmakta zorluk çektikleri, dillerinin sürçtüğünün görülmesi üzerine, aracı kullanan Fırat S., Konya'dan Alanya'ya gittiklerini, araçta uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

Jandarma tarafından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna getirilen 4 kişinin Manavgat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toksikoloji testinde metamfetamin ve esrar kullandıkları belirlendi.

Araç sürücüsüne 20 bin 977 TL para cezası

Uyuşturucu kullandığı belirlenen araç sürücüsü Fırat S.'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan 20 bin 977 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu. 42 AKT 639 plakalı otomobil ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Araçta bulunan ve uyuşturucu kullandıkları belirlenen B.B.A., K.Y. ve M.G. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca araçta bulunanlardan yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye tebligat yapıldı.

Arif Kaplan

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