Gebeler ve emziren anneler için 'Hayat Kurtaran' aşı tavsiyesi

Korona virüse karşı tüm dünya aşı politikalarını sıkılaştırırken aşıya karşı en çok hassasiyet gösteren hamile kadınlar ve emziren anneler için aşı Kızılay Kartal Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, “Aşı olun” çağrısında bulundu.

Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, tüm dünyada ve Türkiye'de son haftalarda Covid 19'a yakalanan anne adaylarının sayısının arttığına dikkat çekti. Tunçay, Delta varyantının bulaştırıcılığının yüksek olmasının yanı sıra korku nedeniyle aşılanma düzeylerinin düşük olmasının bu artıştan sorumlu olduğunu vurguladı. Tunçay, “Aşı, gebe kalmayı planlayanlara, gebelere ve emziren annelere Covid-19 risklerine karşı korunmanın en iyi yolu” dedi.

Gebeliğin her döneminde aşı yaptırılabilir

Kızılay Kartal Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, dünyada gebelik dönemlerinde yapılan aşılama çalışmalarını örnek gösterdi. Tunçay, “Gebelikte aşılama bazı ülkelerde 12 hafta sonrasında yapılmaktadır. ABD'de yayınlanan bir araştırma raporunda 20 haftadan küçük 2 bin 500 gebe aşılandığı, düşük oranın artmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine ABD'de gebeliğin herhangi bir döneminde de yapılmaya başlanmıştır. İngiltere'de aşılanma sonrası gebelik planlarının ertelenmesine gerek olmadığı bildirilmiştir. Bir gebede oluşan antikorların plasentayı geçerek bebeğin bağışıklığına da yardımcı olması muhtemeldir” diye konuştu. Tunçay, emziren annelerin aşılanma sonrası emzirmeye devam edebileceğini belirtirken tüp bebek tedavisi sırasında Covid-19 aşısı yapılabileceğini ve aşılamalarından sonra gelişen yan etkilerin gebe olmayanlardan farklı olmadığına dikkat çekti.

Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, aşı takvimini tamamlamanın ciddi hastalıkları, hastane yatışlarını ve ölümü önlediğini belirtirken bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.