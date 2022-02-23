Gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizler doğumu kolaylaştırıyor

Doğru egzersizlerden oluşan bir hareket programına sahip olmak günlük hayatımızı daha sağlıklı ve zinde geçirmek için son derece önemli. Gebelik gibi özel dönemlerde ise önemi bir kat daha artıyor. Doğru bir egzersiz programı, gebelerin fiziksel kondisyonunu koruması, postür bozukluklarını önlenmesi, dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenlemesi, doğum için ihtiyaç duyulan kas aktivitesini desteklemesi, maternal kilo alımının kontrolünü sağlaması ve doğum sonrası toparlanmayı kolaylaştırması açısından oldukça faydalı.

Fiziksel aktivitenin doğum da kolaylaştırdığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Fizyoterapisti Fatma Sökmez Ogün, hamilelerin uygulayabileceği güvenli egzersizlerle ilgili önerilerde bulundu. Gebelik döneminde yapılacak güvenli aktivitelerin başında yüzme, yürüme, düşük şiddetli aerobik egzersiz ve klinik pilatesin geldiğini söyleyen Fzt. Fatma Sökmez Ogün, “Jogging, aerobik dans, jimnastik, basketbol, voleybol, su kayağı, tüm temas sporları, su altı sporları, yüksek irtifada yapılan egzersizler ve rekabet gerektiren tüm aktiviteler ise tehlikeli olarak kabul edilmektedir” dedi.

Egzersizler düzgün postür eğitimine yönelik programlanmalı

Egzersiz programlarının düzgün postür eğitimi içermesi gerektiğini söyleyen Fzt. Fatma Sökmez Ogün, uygun vücut mekaniklerinin öğretilmesinin daha rahat bir gebelik süreci geçirmede önemli olduğunu belirtti. Egzersiz programında, gebelikte artan vücut ağırlığını taşıyabilmek için kalça çevresine yönelik yapılabilecek kuvvetlendirme egzersizlerine, çocuk bakımı için kol kaslarını kuvvetlendiren egzersizlere yer verilmesi gerektiğini ifade eden Fzt. Fatma Sökmez Ogün “Gebelik döneminde ödem, varisler ve krampların önlenmesini içeren egzersizler yapmak önemlidir. Aynı zamanda doğumda kullanılacak kasların kuvvetlendirilmesi, pelvik taban kas kontrolüne yönelik egzersizler, abdominal kasların kuvvetlendirilmesi ve doğum esnasında yararlı olabilecek gevşeme tekniklerinin öğretilmesi, egzersiz programlarına dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Egzersize başlamak için gebeliğin 12'inci haftasının tamamlanmış olması gerekir

Egzersiz yaparken ağrı, kanama, düzensiz ve yüksek kalp hızı, baş dönmesi, baygınlık hissi, bayılma, bel veya pubis ağrısı ve yürümede zorluk yaşandığı durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Fzt. Fatma Sökmez Ogün, egzersiz yapacak gebelerin egzersiz programları öncesinde doktordan onay alması gerektiğini belirtti. Egzersize başlamak için gebeliğin 12'inci haftasının tamamlanmış olması gerektiğini de vurgulayan Fzt. Fatma Sökmez Ogün, “Egzersiz yaparken vücut ısısını artıracak kalın giysiler ile vücudu sıkan giysiler giyilmemelidir. Germe egzersizleri sırasında çoklu kas gruplarının aynı anda gerilmesine ve kramp gelişmesine neden olabilecek egzersizlerden kaçınılmalıdır. Sırtüstü yatış süresi dördüncü aydan itibaren beş dakikayı aşmamalı ve hipertansiyondan kaçınmak amacıyla da yatış pozisyonundan yavaşça kalkılmalıdır. Egzersiz sıklığı haftada üç ile altı gün arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Hem gebelik süresince hem de bir sonraki gebeliklerde ve gebelik sonrasındaki dönemde daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için gebelik süresince aktif olmak ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının uygulanması önemlidir” önerilerinde bulundu.



