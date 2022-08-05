Gebelik şansını artıracak 8 öneri

Gebe kalmayı planlıyorsanız ruhen ve bedenen kendinizi buna hazırlamalısınız diyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Bölümü'nden Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım bebek sahibi olma şansını arttıracak 8 yöntemi anlattı.

Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, yöntemleri şöyle açıkladı:

''Yumurtlama zamanını takip edin''

''Yumurtlama zamanı hamile kalma olasılığınız yüksektir. Döngünüz 28 gün sürüyorsa, yumurtlama genellikle bir sonraki adetinizden yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir.

Vücudunuzda yumurtalıklardan bir yumurta salındığında sahip olabileceğiniz işaretler bazal veya dinlenme sıcaklığınız biraz düşer, sonra tekrar yükselir. Her sabah yataktan kalkmadan önce sıcaklığınızı kontrol etmek için özel bir termometre kullanabilirsiniz. Vücut sıcaklığınız yükselmeden 2-3 gün önce en doğurgan zamanınızdır.

-Servikal/vajinal akıntı yumurta akı gibi kaygan bir kıvamda daha berrak ve ince hale gelir.

Diğer bir yöntem ise yumurtlama tahmin kitleri ile takiptir. Bu kitler idrarda gebelik testine benzer şekilde tasarlanmıştır. Test şeritleri idrarda lüteinize edici hormonu(LH) tespit eder. Yumurtlamadan hemen önce idrarda LH seviyesi yükselir. Pozitif bir sonuç aldığınızda o gün ve sonraki birkaç gün ilişki önerilir.

''Sağlık kontrolü yaptırın''

Çiftlerin sağlık durumları iyiyse hamile kalma olasılığınız daha yüksektir. Ciddi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli bir ilaç kullanıyorsanız sağlık kontrolü için doktorunuzu ziyaret etmeniz gereklidir.

''Sağlıklı kiloyu koruyun''

Fazla kilolu veya zayıf olmak hamile kalma olasılığınızı düşürür.

Normal BMI'a sahip erkekler daha kaliteli sperm üretir. Vücut Kitle İndeksinizi (BMI) ölçün. BMI'niz 20 ila 25 arasındaysa kilonuz sağlıklıdır. BMI'niz 30'un üzerinde ise hamile kalma şansınız düşer. Fazla kiloluysanız, vücut ağırlığınızın yüzde 5'inden azını kaybetmek doğurganlığınızı iyileştirir.

''Sigara içmeyin''

Sigara içen kadınların infertil olma olasılığı daha yüksektir ve hamile kalmaları daha uzun sürer. Sigara içmek erkeğin spermine de zarar verir.

''Vücudunuzu besleyin''

Sağlıklı yiyecekler yemek, kilonuzu yönetmenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Bol miktarda meyve, sebze, protein, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar yiyin. B9 vitamini olarak da bilinen folik asit takviyesi almak çok önemli.

''Egzersiz yapın''

Düzenli ve ılımlı egzersiz vücudunuz ve zihniniz için iyidir. Doğurganlığınızı azaltabileceğinden yoğun egzersizlerden kaçının.

''Stres seviyenizi düşük tutmaya çalışın''

Stres, cinsel dürtünüzü etkiler ve daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girmenize neden olur. Hamile kalmaya çalışırken stresten kaçınmak hamile kalmanıza yardımcı olabilir.

''Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunun''

Klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) hamile kalma şansınızı azaltır.''