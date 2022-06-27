Gebelik yaşının ilerlemesi kadınları yumurta dondurma işlemine yöneltiyor

Konuyla alakalı olarak açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Konaç, “Kız bebekler doğduklarında yumurtalıklarında ortalama 1 milyon kadar yumurta adayı (follikül) bulunuyor. Ergenlik dönemine girildiğinde bu yumurta adayları teker teker her ay biri seçilerek, hormonların belirli bir sırada sistemli ve koordineli çalışması sonucu düzenli olarak adet kanamaları görülüyor. Bu döngü, hormonların salınımlarında bir aksama olmazsa yumurtalardaki follikül rezervleri bitene kadar devam edip, rezervler bitince de menopoz başlayarak döngü bitiyor. Eğer çeşitli nedenlerle bu rezervler doğurganlık yaşlarında azalır ve adet düzensizliği başlarsa o zaman kısırlık söz konusu oluyor” dedi.

Yaş ilerledikçe yumurta rezervi azalıyor

Yumurta rezervi yani yumurtalardaki follikül (yumurta adayı) sayısı, kalitesi ve yeterliliği anlamına geliyor. Kadının yaşı ilerledikçe bu rezervlerin doğal olarak yaşla birlikte azalmaya başladığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Konaç, “Yumurta rezervindeki azalmaların tespitinde kanda bazı hormonlara bakılıyor. Ultrasonografide yumurtalardaki yumurta adayı sayısı tespit ediliyor. Hastanın genel sağlık durumu da önemli, elbette bu konuda da değerlendirmeler yapıyoruz” şeklinde konuşan Ayşe Konaç ayrıca, günümüzde, kadınların iş hayatında daha yoğun yer alması; evlilik yaşının artması ve yoğun iş tempoları nedeni ile gebelik yaşının ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Yumurta dondurma işlemlerine talep arttı

Dr. Konaç, yumurta dondurma işlemlerindeki talebin arttığını ifade ettiği açıklamasına şu şekilde devam etti;

“Tıptaki gelişmeler ve yenilikler yumurta rezervlerinin azalması tehdidi ile karşı karşıya olan kadınların büyük tam teşekküllü hastanelerde yumurta dokusunu ve foliküllerinin dondurularak saklanması işlemlerine talebini artırıyor. Yumurtalık ve rahim kanseri tedavisi gören hastalarda da yumurtaların dondurulma işlemine önem verilmelidir. Aksi takdirde özellikle de genç hastalar erken menopoza girme riskiyle karşı karşıya kalabilir, kısırlık gibi sorunlar nedeni ile çocuk sahibi olamama ihtimallerinden dolayı yumurtaların dondurulma işlemi ihmal edilmemelidir. Yumurta dondurma işlemlerinin de belirli bir süresi bulunuyor. Bekleme uzadıkça, yumurta ya da foliküllerin kaliteleri azalıp başarı şansı düşüyor. Saklanan bu dokuların uygun koşullarda ve uygun şekilde alınması büyük önem taşıyor” dedi.