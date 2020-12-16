Gebelikte doğru beslenmenin püf noktaları

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, sağlıklı bir gebelik için anne adayının sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu belirterek önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Sayar, gebelikte hem anne hem de bebek için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin yeterli bir şekilde alınmasının altını çizerek “Gebelikte fazla kilo alımının birçok olumsuz sonucu olduğu gibi kilo almamanın da zararı var. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, anemi gibi birçok olumsuz sonucu bulunuyor. Uygun kilo alımı annenin gebelik öncesi kilosuna göre hesaplanır. Ancak burada bilinen en önemli yanlışlardan biri sadece kalori hesabı yapmaktır. Örneğin 500 kalorilik işlenmiş bir gıda ile 500 kalorilik doğal bir gıdanın besin değeri kesinlikle aynı değildir. İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Anne adayı kalori alımına dikkat ederken besin değerine de dikkat etmelidir. Beslenme ile ilgili bilinen bir diğer yanlışta yağlardan ve karbonhidrattan tamamen kaçınmaktır. Besin değeri yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır” diye konuştu.

"Yemeği abartmayın"

Dr. Sayar, yapılan en büyük yanlışlardan birinin çevreden gelen ‘sen iki canlısın ye' şeklindeki ısrarları geri çevirmemek olduğunu belirterek, “Gebelik süresince bebeğin beslenmesi için, anne adayları daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu demek değildir ki, hamile kadın iki kişilik yemek yiyecektir. Hamile kadının normalde aldığı günlük kalori ihtiyacına sadece 350 Kcal ilave etmesi yeterlidir. Katkı maddesi içeren salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalardan, besin değeri düşük paketli gıdalardan, asitli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı; tüketildiğinde az miktarda dikkatlice tüketilmelidir. Özetle gebelikte beslenmede önemli olan tüm besin gruplarını aşırıya kaçmadan tüketip, dengeli bir biçimde uygun kalori dağılımı ile anne ve bebek için yeterli kilo alımını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.