Gebze'de 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza 15.30 sıralarında Gebze D-100 karayolu İstanbul istikameti Mobilyacılar Çarşısı mevkiinde meydana geldi. 5 otomobilin karıştığı kazada Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan çekildi. Kazadan dolayı D-100 İstanbul istikametinde trafikte aksama meydana geldi.

Mert Gürenç

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