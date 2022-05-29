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Gebze'de otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi 1120. Sokak ile 1125. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 41 TV 540 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 34 GHM 44 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Sürücü E.Y. ile yanında bulunan annesi N.Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Öztürk
 

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