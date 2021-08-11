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Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı

Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı
Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi'nde çıkan yangında karadan müdahale yapılamayan sarp arazideki alanlara gece görüşü bulunan helikopterlerle havadan müdahale yapıldı. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Gece 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Öğleden sonra başlayıp Dereköy Mahallesi sırtlarına yayılarak devam eden yangına, arazinin sarp olması sebebiyle karadan müdahale yapılamadı. Gün boyu uçak ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangına hava karardıktan sonra da gece çalışma yapabilen 4 helikopter yangın yerine sevk edilerek hava müdahalesi sürdürüldü.

4 helikopter havadan sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve TOMA'larla çevrildi.

Yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hamdi Yörür
 

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