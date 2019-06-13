Gece bekçileri güven veriyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Ayvalık'ta da geçtiğimiz Mart ayı başında ilçede huzur ve güven sağlaması amacıyla göreve başlayan 24 bekçinin ilçe merkezindeki her mahallede 2'şer kişilik gruplar halinde yaptıkları gece mesailerinde başarılı olması vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Gece bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte özellikle yazlık evlerin yoğunlukta olduğu Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde sıkça görülen evden hırsızlık ve sahil bandında bağlı olan teknelerin motorlarının çalınmasına ilişkin olayları çok ciddi oranda düşürdüğü öğrenildi.

Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Engürü Sitesi'nin başarılı başkanı Gürsel Uslu, muhabirimize yaptığı açıklamada, “Bilhassa kış aylarında bu bölgemiz yazlıkçıların memleketlerine dönmesi nedeniyle oldukça tenhalaşıyor. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar da sık sık bu yazlık evlere dadanarak evlerdeki değerli eşyaları çalarak kayıplara karışıyorlardı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir kararla geçmişte olduğu gibi yeniden gece bekçiliği sistemine geri dönüş yapıldı. Böylelikle hem yurt genelinde binlerce genç bireye istihdam alanı açıldı. Hem de biz vatandaşların huzurunu sağlayan polis teşkilatı daha da güçlendirilmiş oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Şimdi bu genç ve dinamik gece bekçileri sayesinde bölgemizde huzur ve asayiş daha fazla sağlanır oldu. Biz bu uygulama sayesinde en azından Sahilkent Mahallesi'ndeki evlerde hırsızlığın minimum seviyeye indi. Bu sayede artık kış mevsiminde Ayvalık'tan ayrıldığımızda gözümüz arkada kalmayacak” diye konuştu.

Suat Salgın