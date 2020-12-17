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Gece korona denetimine çıkan kaymakam yaralı köpeğin imdadına yetişti

Gece korona denetimine çıkan kaymakam yaralı köpeğin imdadına yetişti
Gece korona denetimine çıkan kaymakam yaralı köpeğin imdadına yetişti

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda bir aracın çarpması sonucu bacakları kırılarak yol ortasında kanlar içinde kalan kurt köpeğinin imdadına o esnada yoldan tesadüfen yoldan geçen Dinar Kaymakamı Selami Kapanyaka yetişti. Kapankaya’nın haber vermesi ile yaralı köpek hayvanseverler tarafından veteriner hekimi götürülerek tedavi altına alındı.

Dinar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili denetim yapan Kaymakam Kapanyaka şehirlerarası yolda bir köpeğin yerde yattığını fark etti. Aracı durdurak inen Kaymakam Kapanyaka hayvanın yaralı olduğunu fark edince ilgili kurumlar ile birlikte ilçedeki gönüllü hayvanseverlere haber verildi.

Tasmalı olduğu için sahipli olduğu düşünülen kurt köpeği ardından olay yerin gelen hayvanseverler tarafından arazi aracının bagajına konularak ilçedek bir veteriner hekimi götürüldü. Hayvanseverler tarafından rehabilitasyon merkezinde tedavisi üstlenilen yaralı kurt köpeğinin ön ayaklarının kırık olduğu belirlendi. Hayvanseverler, Kaymakam Kapankaya'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Mevlüt Tınas
 

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