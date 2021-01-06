Gece yarısı Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Alınan bilgiye göre, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali D., Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracın anahtarını üzerinde görmesi üzerine alıp kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Gökhan Yılmaz, arkadaşının otomobilini ödünç alarak kendi aracının peşine düştü. Gökhan Yılmaz aracını takip ettiği esnada durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgedeki polis ekipleri de aracın peşine düştü.

“Polis aracına çarptı, kaçmaya devam etti, polis aracın lastiklerini patlatınca yaya olarak kaçtı”

Yaklaşık 50 kilometre boyunca peşine polisleri takan Ali D., ekiplerin dur ihtarına uymayarak önünü kesmeye çalışan polis araçlarına çarparak kaçmaya devam etti. Polis şüpheliyi durdurmak için, aracın lastiklerine defalarca ateş açtı. Ali D., aracın lastikleri patlamasına rağmen bir süre kaçmaya devam etti. Daha fazla kaçamayacağını anlayan Ali D., Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde araçtan inerek yaya olarak kaçtı.

Polis, ormanlık alanda izini kaybettiren Ali D.'nin arama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye

