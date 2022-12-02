Gece yarısı arka arkaya 3 dükkanı soydular

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşlarında olduğu öğrenilen iki şahıs gece yarısı mahalledeki 3 dükkana hırsızlık yapmak için girdi. Pastane, kafe bir de lokanta dükkanına giren hırsızlar kasalarda bulunan paraları çaldı.

Güvenlik kameralarını fark etmeye hırsızlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar çamı patlattıktan sonra içeri girerek kasadaki paraları çaldığı görüldü. Hırsızlık olayının argıdından polis ekipleri şahısların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Yakup Sağlam

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