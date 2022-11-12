Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü: Yangına uykusunda yakalandı

Yangın, saat 23:40 sıralarında Kırklar Mahallesi Kılıç Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Kavakçı'nın (45) uyuduğu esnada kiracı olarak oturduğu evin bitişiğindeki ev, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Mahallelinin sesini duyup uykusundan uyanan Kavakçı, kendisini evin dışına atarak canını zor kurtardı.

Kavakçı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis sevk ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın yan daireye sıçramadan kontrol altına alınırken, küle dönen diğer evde o sırda yaşayan ailenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam



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