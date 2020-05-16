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Gece yarısı patlayan tüp evlerini başlarına yıktı

Gece yarısı patlayan tüp evlerini başlarına yıktı
Gece yarısı patlayan tüp evlerini başlarına yıktı

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece yarısı patlayan tüp 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 01.30 sularında sahur hazırlığı yapan yaşlı çiftin yaşadığı evde tüp gazın patlaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Evlerin çatısı çöken yaşlı çift Erzurum Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkartıldı. 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Oltu Özdere Mahallesi'nde sahur hazırlığı yapan Mehmet Hacı Pala (85) ve eşi Emine Pala(80) tüp gazın patlaması sonucu evlerinin çatısı uçtu, göçük altında kaldı.Yaşlı çift Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaşlı çift 112 acil servisleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılarak Oltu devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dursun Murat Aydın
 

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