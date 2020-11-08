Gece yarısı sokak ortasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2.çamlık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi, sokakta karşılaşması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle henüz kimliği belirlenemeyen kişi yanında silahla Erdinç Ö'ye (56) ateş açtı . Olayda, Erdinç Ö. isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erdinç Ö. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gökay Başdan