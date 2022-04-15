Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada,,34 BV 1304 plakalı inşaat demiri yüklü tır, yokuştan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gecekonduların üzerine devrilmiş, gecekondularda ağır hasar meydana gelirken, gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl'ü kurtarmak için çalışma başlatılmıştı. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 5 kişi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Tırı kaldırma çalışması dron ile görüntülendi

Tırın ve gecekonduların üzerine devrilen demirlerin kaldırılması için itfaiye ekipleri vinçlerle çalışma başlattı. Gecekondu üzerine devrilen yaklaşık 30 ton ağırlığındaki demir vinçler yardımıyla kaldırılarak yol kenarına bırakıldı. Ardından tırı gecekonduların üzerinden kaldırma çalışmalarına başlandı. Önce tırın dorse kısmı büyük bir dikkatle yerinden çıkarıldı. Ardından vinçle kaldırılarak yol kenarına bırakıldı. Tırın şoför kabinin çıkarılması çalışmaları da sürüyor. Öte yandan tırı kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

Tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

Gecekonduların üzerindeki demirlerin çıkarıldığı sırada vince bağlı halat koptu. Çalışmalara kısa bir aranın ardından devam edildi.

Tır sürücüsü olay yerine geldi

Hastanedeki tedavisi tamamlanan tır sürücüsü Remzi Bingöl ise kafası sargılı şekilde olay yerine geldi. Kazanın meydana geldiği bölgeye bakan Bingöl arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci - Hasan Zahid Ezim

