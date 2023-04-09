Gecekondusu yandı, gözyaşlarıyla anlattı

Yangın, Arnavutköy Tayakadın Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle gecekondunun tavan kısmı bir anda yanmaya başladı. O sırada evde olan Hanife Aydın torununu alıp dışarı kaçtı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bitişiğinde bulunan ahırdaki hayvanlar ise komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken Hanife Aydın'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Hacer İnci

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