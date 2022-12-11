Geceleyin yuvarlandığı uçurumdan sabah kurtarıldı

Olay, Terme ilçesinin Kocamanbaşı Hoylan Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki 2 çocuk babası Kalip Çetinkaya akrabasının düğün töreninden yaya olarak evine giderken ayağının taşa takılması sonucu yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Yaralanan Çetinkaya, olay yerinde baygınlık geçirdi.

Gece 03.00 saatlerinde kendine gelen Kalip Çetinkaya cep telefonundan yakınlarını arayarak yardım istemek istedi. Ancak cep telefonunun çekmediğini fark eden Çetinkaya, suyun içinde çaresiz sabahı bekledi. Sabah olunca sürünerek bir süre ilerleyen yaralı, cep telefonunun çektiğini fark edince yakınlarını arayarak yardım istedi. Bulunduğu yerden sedye yardımıyla güçlükle çıkartılan Kalip Çetinkaya ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çetinkaya, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.



Muhammer Ay



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