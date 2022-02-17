Geçen hafta cep yakan sebze fiyatları geriledi

İstanbul'da bulunan semt pazarlarında sebzelerin fiyatlarında düşüş görüldü. Geçen hafta fiyatı cep yakan ve 35 liradan satılan salatalığın kilosu 13 liraya geriledi. Patlıcanın fiyatı ise 40 liradan 15 liraya kadar düştü. Meyve fiyatlarının ise sabit kaldığı görüldü. Pazarcılar, havaların düzelmesiyle seralardaki ürünlerin fiyatlarının düştüğünü söylüyor. Öte yandan pazarcılar, temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin de fiyatları düşürdüğünü söylüyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de etkili olan kar yağışı ve fırtına sera ürünlerine zarar vermişti.

Salatalık 13 liradan, domates, 10 liradan, patlıcan ve dolma biber 15 liradan satılıyor. Elma, portakal ve mandalina 5 liradan, armut 7 liradan, muz ise 8 liradan satılıyor.

"Serada yetişen ürünlerin fiyatı düştü"

Pazar esnafı Mehmet Özer, geçen hafta sebze fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, “Bu hafta sebze fiyatları düştü. KDV'nin indirilmesi de fiyatlarda etkili oldu diyebiliriz. Havaların ısınmasıyla serada yetişen ürünlerin fiyatı düştü. Geçen hafta patlıcan 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor. Dolma biber de 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor. Salatalık da 35 liraydı, şu anda 13 liradan satılıyor. Domates de geçen hafta 8 liraydı, şu anda ortalama 10 liradan satılıyor. Çeri domatesi 35 liraydı, 12 liraya kadar düştü. Henüz yeşillik fiyatları düşmedi. Kıvırcık 15 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

Kardan dolayı meyvelerin toplanmadığından dolayı fiyatların yükseldiğini söyleyen İsmail Güner, "Köylüler kardan dolayı seralara giremedi, ürünlerini toplayamadı. Bu yüzden İstanbul'a ürünler gelemedi. Bu da fiyatları yükseltti. Meyvelerin yanı sıra sebze fiyatlarında da çok fazla yükseliş oldu. Meyveler genelde soğuk hava depolarında bekletildiği için çok fazla fiyatları etkilenmedi. Portakal veya mandalina gibi narenciye ürünlerinin havanın soğukluğu ile toplanması zor olduğu için bu ürünlerde yükseliş olmuştu. Şu anda portakal 5 TL, mandalina 5 TL, armut 7-8 TL, elma ise 5 ile 7 TL arasında satılıyor" diye konuştu.

Bir diğer esnaf Adil Özbey, “Portakal fiyatları 5 liradan başlıyor. Muzu da soğuk vurdu, muzlar çatladı. Muzun fiyatı 12 liraydı, şu anda 8 liradan satılıyor” dedi.

Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş

