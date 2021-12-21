Geçen yıla oranla 30 bin daha fazla düzensiz göç tespit edildi

Göç İdaresi Başkanlığının 09.12.2021 tarihli güncel verilerine göre Türkiye'de Aralık ayı itibari ile 151 bin 119 düzensiz göçmenin yakalandığı tespit edildi. 2020 yılında bu sayı 122 bin 302 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl düzensiz göçmen sayısında Afganistan 64 bin 301 kişi ile ilk sırada yer alırken Afganistan'ı 21 bin 869 kişi ile Suriye ve 15 bin 368 kişi ile Pakistan takip ediyor. 2017 yılı itibari ile Afgan göçmenlerin liste başında olduğunu dile getiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Sosyolog Öğr. Gör. Muhammed Sinan Karabıyık, “2021 yılında Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle birlikte uzun zamandır Türkiye'ye yönelen düzensiz Afgan göçünün istikrarlı bir biçimde devam edeceği ön görülmektedir” dedi.

“Türkiye göç için hedef ülke olabilir”

Sırasıyla Afganistan, Suriye ve Pakistan kökenlilerin Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenler içinde en kalabalık ilk üç grubu oluşturduğunu aktaran Muhammed Sinan Karabıyık “Genel olarak göç istatistikleri incelendiğinde, uzun yıllardır göç açısından transit ülke konumunda bulunan Türkiye'nin yakın gelecekte göç için hedef ülke olacağına dair inancı arttırmaktadır” dedi.

Karabıyık, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan ya da yasal yollardan girip yasal süresi içerisinde çıkmayarak ülkede yasa dışı bir şekilde yaşamaya devam eden kişilerin düzensiz göçmen olarak tanımlandığını dile getirerek, “Düzensiz göç kaynak, transit ve hedef ülkeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Düzensiz göçmen kaynak ülke için ülkeyi terk ederken gerekli yasal prosedürlere uymayarak ülke sınırını geçen kişileri tanımlamaktadır. Transit ülkesi için ise kaynak ülkeden hedef ülkeye doğru yasal ya da yasal olmayan yollardan ülkeye girip burayı bir geçiş güzergâhı olarak kullandıktan sonra ülke sınırlarını terk eden kişilerdir” şeklinde konuştu.

“Salgın esnasında göç eğilimi istikrarlı bir şekilde devam etti”

2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan Covid-19 salgını gündelik yaşamdan iş hayatına, ekonomiden küresel siyasal örgütlenmelere kadar pek çok alanı etkisi altına aldığını söyleyen Karabıyık, “Buna rağmen Covid-19 salgını süresince düzensiz göç eğilimi istikrarlı bir şekilde devam etmiştir. Özellikle ilkbahar aylarında yoğun olarak başlayan düzensiz göç eğiliminin coğrafi şartlarda gözetilerek yaz ayları ve son baharda artarak devam ettiği düzensiz göçe ilişkin istatistiklere yansımakta” diye konuştu.



