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Gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Gecenin karanlığını alevler aydınlattı
Gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Kocaeli’de bir apartman çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda yangın söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.

Gecenin karanlığını alevler aydınlattı - Tıkla İzle

Yangın, Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, apartmandaki duman alarmının ötmesine sebep oldu.

Apartman sakinleri duydukları alarm ile kendilerini dışarı attı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda daireler tek tek kontrol edilirken içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenleri araçlarla binanın her iki tarafından çatıya çıkarak söndürme işlemleri gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik söndürme işleminin ardından yangın kontrol altına alındı. Apartmanda kimsenin sağlık durumuyla ilgili bir problem olmadığı öğrenildi. Alevlere teslim olan çatı ise kullanılmaz hale geldi.

Yangının paniğiyle kendini sokağa atanlardan biri olan apartman sakini Mehmet Çiftçi, “Apartmanda bir kişi doğalgaz kullanmıyor. Yangının sebebi belki de odur ama net bir şey bilmiyoruz. Duman alarmından duyup dışarı çıktık. Çok şükür, apartmandaki kimsenin sağlığına bir şey olmadı” şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Hamza Emin Usta - Enes Azmak
 

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