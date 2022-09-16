Geceyi alevler aydınlattı, milyonluk balyalar küle döndü

Yangın, saat 16.00 sularında İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde başladı. Yaklaşık 6 saattir süren balya yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan görüntülendi. Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen mısır sapı balyalarının termik santrallere yakıt olarak verilmek üzere hazırlanıp istiflendiği belirtilirken ilk belirlemelere göre 25 bin ton mısır sapı balyasının yandığı iddia edildi. Zararın şuana kadar 30 milyon TL'yi bulduğunu aktaran bir firma görevlisi söndürme çalışmalarının sürdüğünü zararın çok büyük boyutta olduğunu söyledi. Bölgede yangından zarar görmemiş olan mısır sapı balyaları tırlara yüklenerek kurtarılamaya çalışılırken AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olumsuz bir duruma karşın nöbeti söndürüyor. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine yönelik araştırma yapıyor.

Beril Solmuşgül