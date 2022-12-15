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Geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor

Geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor
Geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 3 çocuklu bir ailenin evi de sular altında kaldı. Çocuklarını akrabalarına gönderen Salih Uzun, geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor.

Geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor - Tıkla İzle

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde birçok ev, iş yeri ve sera sular altında kaldı. Evi sular altında kalan Salih Uzun, çareyi üç çocuğunu akrabasına göndermekte buldu. Salih Uzun, “Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. Selden dolayı mahvolduk, gece yerde yatıyorum, hiçbir şeyimiz kalmadı her şeyimiz gitti. Bu durum için yardım bekliyorum” dedi.

Ahmet Serdar Eser-Gazi Taş

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