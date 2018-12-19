İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geceyi düşüğü bataklıkta geçirdi

Geceyi düşüğü bataklıkta geçirdi
Geceyi düşüğü bataklıkta geçirdi

Afyonkarahisar’da dün gece ayağının kayması sonucu düştüğü dere yatağında bataklığa saplanan ve sabaha kadar kurtulmak için çırpınan üniversite öğrencisi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Geceyi düşüğü bataklıkta geçirdi - Tıkla İzle

 Olay Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Halil Sarı, öğrencilerin yoğunlukla ikamet ettiği Erenler Mahallesi'ndeki dere yatağı kenarında gece saatlerinde yürüyüşe çıktı. Halil Sarı, aşırı yağış yüzünden kayganlaşan toprak zeminden ayağı kayarak, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Çıkmaya çalıştığı sırada, köpeklerin saldırması sonucu kanalın diğer tarafından çıkmayı düşünen Sarı, bu defa derede bataklığa saplandı. 

Saplandığı çamurdan AFAD ekipleri çıkardı 

Gece boyu kurtulma çabaları sonuçsuz kalan üniversite öğrencisi Halil Sarı'nın, havanın aydınlanması ile yardım çığlıklarını duyan çevredeki işçiler, durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri, Sarı'yı saplandığı çamurdan insan zinciri oluşturarak çıkardı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Hayati Kanat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.