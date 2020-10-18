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Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor

Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor
Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor

Azerbaycan’la Ermenistan arasında geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

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