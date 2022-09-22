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Geçirdiği çocuk felci sayesinde katilleri bulundu

Geçirdiği çocuk felci sayesinde katilleri bulundu
Geçirdiği çocuk felci sayesinde katilleri bulundu

Kırşehir'de 2008 yılında dere yatağında bulunan kemik parçalarının geçmişte çocuk felci geçirmiş birine ait olduğunu belirleyerek cesedin kimliğini tespit eden JASAT ekibi, şahsın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Şahsın alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü belirlenirken, 16 yıllık cinayetin katil zanlıları da yakalandı.

Geçirdiği çocuk felci sayesinde katilleri bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Çiçekdağı ilçesine bağlı Harmanpınar köyü mevkiinde çoban köpekleri tarafından ayakkabı ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının kimliği belirsiz bir erkek şahsa ait olduğu tespit edilirken, Adli Tıp Kurumunun yaptığı incelemede ölen şahsın küçük yaşlarda çocuk felci geçirdiğini tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri; bölgede geçmişte çocuk felci geçiren kayıp şahısları araştırmaya başladı.

JASAT'tan film senaryolarını aratmayan çalışma

Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin 1 sene boyunca yaptığı titiz çalışma sonucunda C.F.'nin 2006 yılında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşları A.A. ve M.T. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlılarından A.A., Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken M.T.'nin ise 2011 yılında vefat ettiği tespit edildi.

 

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