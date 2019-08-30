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Geçirdiği şokun etkisi ile kaza yaptığına inanamadı

Geçirdiği şokun etkisi ile kaza yaptığına inanamadı
Geçirdiği şokun etkisi ile kaza yaptığına inanamadı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı. Şok geçiren sürücü ise kazayı kendisinin yaptığına inanamadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 12.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Gözde A. idaresindeki 58 AAF 474 plakalı otomobil ile 58 TD 413 plakalı otomobil Mescitli köyü kavşağında çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan sürücü Gözde A., yaşadığı şok ile kazayı kendisinin yaptığına inanmakta güçlük çekti. Kazada yaralı olup olmadığını öğrenmek isteyen Gözde A., defalarca "Yaralanan olmadığına yemin eder misiniz?" diye sordu.

İsmi sorulduğunda ise ismini bilmediğini söyleyen sürücü, çevredeki vatandaşlar ve gazetecilerin uzun uğraşları sonucu sakinleştirilebildi. Gözde A., diğer otomobilde bulunan yolcuların ve şoförün sağlık durumunun iyi olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

Veysel Korkmaz

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