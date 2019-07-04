Gediz Cezaevi kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, 1983 yılında Sanayi Sitesinde hizmete giren Gediz Kapalı Cezaevi 36 yıl sonra Adalet Bakanlığının aldığı kararla kapatıldı. Uzun süredir kapanması gündemde olan Gediz Kapalı Cezaevi, tahliye edilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan tahliyede, 20'e yakın mahkum Kütahya E Tipi Cezaevine nakledildi.

Eşyaları ile birlikte sevk edilmek için nakil araçlara bindirilen mahkumlara, jandarmaya ait trafik ve koruma araçları da eşlik etti. Sevk edilen mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde yakınlarını görebilmek için merakla bekledi. Adalet Bakanlığı tarafından kapatılması öngörülen Gediz K/1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli ise Kütahya, Uşak ve Tavşanlı cezaevlerinde görev alacak.

Öte yandan kapatılan cezaevine ait binanın ne için kullanılacağı konusunda bir bilgi edinilemedi.

Recep Baysal

