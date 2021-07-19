Gediz Nehri kenarında 40 kök kenevir ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), KOM ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çavlu Mahallesi yakınlarından geçen Gediz Nehri kenarında yasadışı Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Harekete geçen jandarma, bölgedeki sazlık alana operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramada boyları 1.5 ila 2 metre arasında değişen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tek tek topraktan sökülen kenevirler imha edilirken, jandarma kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Behzat Akcan



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