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Gediz'de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Gediz'de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Gediz'de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışarak ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti. Olay, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Sabri Sarıboğa vücudunu bakımını yaptığı pres makinesine kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı


Yapılan tüm çalışmalara rağmen Sarıboğa, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sabri Sarıboğa'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Recep Baysal
 

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